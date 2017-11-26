FACUA informa

Boletín semanal número 474
26/11/2017

FACUA Madrid critica la "mordaza presupuestaria" en las cuentas del Ayuntamiento de la capital

FACUA alerta de la retirada de unos bastones de senderismo de Decathlon

Ya están en vigor las nuevas condiciones para acceder al bono social

FACUA Andalucía imparte talleres 'online' sobre consumo responsable en ocho centros de Educación Primaria

#BlackFraude El 83% de los consumidores piensa que la gran mayoría de comercios oferta falsos descuentos

FACUA alerta de la nueva estafa por WhatsApp: los falsos cofres de maquillaje de Lancôme

Productos prohibidos, falta de etiquetado... FACUA Córdoba detecta irregularidades en el Mercado Navideño

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos