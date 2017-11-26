FACUA informa
Boletín semanal número 474
26/11/2017
FACUA Madrid critica la "mordaza presupuestaria" en las cuentas del Ayuntamiento de la capital
FACUA alerta de la retirada de unos bastones de senderismo de Decathlon
Ya están en vigor las nuevas condiciones para acceder al bono social
FACUA Andalucía imparte talleres 'online' sobre consumo responsable en ocho centros de Educación Primaria
#BlackFraude El 83% de los consumidores piensa que la gran mayoría de comercios oferta falsos descuentos
FACUA alerta de la nueva estafa por WhatsApp: los falsos cofres de maquillaje de Lancôme
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