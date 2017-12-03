FACUA informa

Boletín semanal número 475
03/12/2017

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FACUA Almería imparte varias charlas sobre servicios bancarios y comisiones en cuentas corrientes

La luz sube por tercer mes consecutivo: el recibo del usuario medio, 7,54 euros más caro que en agosto

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Eléctrica de Cádiz no podrá cortar el suministro a sus clientes sin notificarlo previamente

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