FACUA informa
Boletín semanal número 477
17/12/2017
FACUA Málaga rechaza la privatización de la limpieza viaria en el Ayuntamiento de la capital
FACUA Granada exige seriedad y celeridad a las aseguradoras ante el incendio de San Juan de Letrán
FACUA Sevilla ofrece quince charlas sobre los abusos de la banca a jóvenes y adultos de la provincia
Emvisesa privatiza la información a los usuarios de su oficina de mejora de viviendas y accesibilidad
FACUA Madrid pide participar en el proceso de regulación de Carmena a los alquileres de pisos a turistas
FACUA Madrid denuncia el colapso en el servicio de urgencias en el hospital La Paz de la capital
FACUA denuncia a varias agencias por ofertar viajes a Israel sin especificar que pasan por Palestina
Juzgado de Sevilla condena a Caixabank a devolver 27.700 euros a una socia de FACUA por cláusulas suelo
Onlineticketshop lo vuelve a hacer: ahora revende ilegalmente entradas de Bruno Mars en Madrid
FACUA Córdoba reclama soluciones ante la huelga de autobuses y critica la ofuscación del Ayuntamiento
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