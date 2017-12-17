FACUA informa

Boletín semanal número 477
17/12/2017

FACUA Málaga rechaza la privatización de la limpieza viaria en el Ayuntamiento de la capital

FACUA Granada exige seriedad y celeridad a las aseguradoras ante el incendio de San Juan de Letrán

FACUA Sevilla ofrece quince charlas sobre los abusos de la banca a jóvenes y adultos de la provincia

Emvisesa privatiza la información a los usuarios de su oficina de mejora de viviendas y accesibilidad

FACUA Madrid pide participar en el proceso de regulación de Carmena a los alquileres de pisos a turistas

FACUA Madrid denuncia el colapso en el servicio de urgencias en el hospital La Paz de la capital

FACUA denuncia a varias agencias por ofertar viajes a Israel sin especificar que pasan por Palestina

Juzgado de Sevilla condena a Caixabank a devolver 27.700 euros a una socia de FACUA por cláusulas suelo

Onlineticketshop lo vuelve a hacer: ahora revende ilegalmente entradas de Bruno Mars en Madrid

FACUA Córdoba reclama soluciones ante la huelga de autobuses y critica la ofuscación del Ayuntamiento

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