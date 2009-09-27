FACUA informa
Boletín semanal número 48
27/09/2009
FACUA: Hay que subir impuestos para mantener las prestaciones sociales, pero no así
FACUA Córdoba lamenta que Radio Taxi Córdoba siga privando del servicio público a los usuarios
FACUA pone en marcha un blog en 'pisos.com', el portal inmobiliario del grupo Vocento
FACUA Córdoba lamenta que la revisión de algunos impuestos no se haga con referencia al IPC de agosto, como el año pasado
FACUA Cádiz se adhiere a las movilizaciones contra el cierre de la fábrica de botellas de Jerez
Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos sanciona a Tick Tack Ticket por 'spam'
Consumur denuncia ante las autoridades sanitarias la publicidad en cinco 'webs' de supuestos fármacos adelgazantes
El Senado aprueba una moción que recoge las reivindicaciones de FACUA contra las cláusulas suelo abusivas de las hipotecas
FACUA alerta sobre intentos de estafa en el alquiler de viviendas a través de Internet
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