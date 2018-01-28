FACUA informa
Boletín semanal número 483
28/01/2018
Marea Blanca en Sevilla protesta ante el SAS por el aumento de las listas de espera en la Sanidad pública
La Junta mantiene a UCA-UCE en decenas de órganos consultivos pese a que no cumple los requisitos legales
La mitad de los fármacos se han encarecido desde que están desfinanciados
FACUA Sevilla pide explicaciones al Hospital Macarena tras la violación de una mujer en la sala de espera
FACUA Euskadi reclama al Gobierno vasco solventar las retenciones y atascos diarios en vías de Bilbao
FACUA alerta de un fraude mediante llamadas desde líneas de tarificación adicional extranjeras
UCA-UCE ayudó a Ausbanc en sus campañas de difamación contra FACUA y sus dirigentes
FACUA exige a la Junta que expulse de inmediato a UCA-UCE del registro de asociaciones de consumidores
Rubén Sánchez: "¿Por qué no se persona el Gobierno en las causas contra Iberdrola, Volkswagen y Ausbanc?"
UCA-UCE publicó casi 30 estudios elogiosos con Movistar, que pagaba en secreto a su sociedad EdiUCA SL
FACUA Sevilla critica que el Consejo Económico y Social de la Provincia deje fuera a los consumidores
FACUA Catalunya traslada su sede para mejorar el servicio de atención al consumidor
Lidl, obligada a retirar unos falsos audífonos tras la denuncia de FACUA
FACUA exige a Medio Ambiente de Asturias una respuesta inmediata por las nubes de contaminación en Avilés
FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Bilbao que solucione los problemas que presentan los parqu�ímetros
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta expedienta a la organizadora del cotillón de La Rambla
FACUA ve escandaloso que se garantice otro rescate a las empresas que se queden con autopistas quebradas
Tras la petición de FACUA, el Consistorio de Oviedo tomará medidas por las aglomeraciones en el Campoamor
FACUA Madrid pide al Consorcio de Transportes medidas contra la masificación en autobuses interurbanos
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