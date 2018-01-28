FACUA informa

Boletín semanal número 483
28/01/2018

Marea Blanca en Sevilla protesta ante el SAS por el aumento de las listas de espera en la Sanidad pública

La Junta mantiene a UCA-UCE en decenas de órganos consultivos pese a que no cumple los requisitos legales

La mitad de los fármacos se han encarecido desde que están desfinanciados

FACUA Sevilla pide explicaciones al Hospital Macarena tras la violación de una mujer en la sala de espera

FACUA Euskadi reclama al Gobierno vasco solventar las retenciones y atascos diarios en vías de Bilbao

FACUA alerta de un fraude mediante llamadas desde líneas de tarificación adicional extranjeras

UCA-UCE ayudó a Ausbanc en sus campañas de difamación contra FACUA y sus dirigentes

FACUA exige a la Junta que expulse de inmediato a UCA-UCE del registro de asociaciones de consumidores

Rubén Sánchez: "¿Por qué no se persona el Gobierno en las causas contra Iberdrola, Volkswagen y Ausbanc?"

UCA-UCE publicó casi 30 estudios elogiosos con Movistar, que pagaba en secreto a su sociedad EdiUCA SL

FACUA Sevilla critica que el Consejo Económico y Social de la Provincia deje fuera a los consumidores

FACUA Catalunya traslada su sede para mejorar el servicio de atención al consumidor

Lidl, obligada a retirar unos falsos audífonos tras la denuncia de FACUA

FACUA exige a Medio Ambiente de Asturias una respuesta inmediata por las nubes de contaminación en Avilés

FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Bilbao que solucione los problemas que presentan los parquímetros

Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta expedienta a la organizadora del cotillón de La Rambla

FACUA ve escandaloso que se garantice otro rescate a las empresas que se queden con autopistas quebradas

Tras la petición de FACUA, el Consistorio de Oviedo tomará medidas por las aglomeraciones en el Campoamor

FACUA Madrid pide al Consorcio de Transportes medidas contra la masificación en autobuses interurbanos

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