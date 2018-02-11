FACUA informa
Boletín semanal número 485
11/02/2018
FACUA critica la estrategia privatizadora y de desmantelamiento del Estado social del Gobierno de Rajoy
FACUA denuncia a dos empresas de ficheros de morosos ante Consumo de Euskadi por sus líneas 807
FACUA participa en un seminario sobre la información en el sector del agua celebrado en Bruselas
FACUA considera escandaloso que Justicia denuncie al informático que destapó el fallo de Lexnet
La Junta otorga 490.000 euros en 3 años a asociaciones de UCA-UCE sin comprobar si cumplen los requisitos
FACUA se reúne con AENA para pedirle soluciones ante las carencias de los aeropuertos españoles
El 20 de febrero será el lanzamiento de 'Pesadilla en el centro comercial, el videojuego de FACUA'
Francia prohíbe utilizar el teléfono móvil en los vehículos, incluso estando detenidos
FACUA exige al Gobierno de Navarra que tome medidas contra los atascos en el Parque Comercial Galaria
FACUA recuerda a los afectados por el cierre de Barajas que tienen derecho a alojamiento y comida
En 7 años, UCA-UCE ocultó a la Junta 440.000 euros en facturas emitidas desde una sociedad instrumental
FACUA Sevilla crea una delegación en el municipio de Dos Hermanas
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