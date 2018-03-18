FACUA informa

Boletín semanal número 490
18/03/2018

FACUA comparece en la Asamblea de Extremadura por las deficiencias del servicio de ambulancias

FACUA Madrid pide explicaciones a Sanidad tras morir la anciana que esperó más de 2 horas una ambulancia

FACUA solicita al Ayuntamiento de Pamplona que garantice la circulación durante las próximas nevadas

FACUA se suma a la gran movilización en defensa de las pensiones del 17 de marzo

Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos multa con 600.000 euros a Whatsapp y Facebook

El Ayuntamiento de Valladolid impide a FACUA repartir octavillas en el Día Mundial de los Consumidores

Los nominados a #LaPubliMásMachista del año son Liberbank, Madrid Open, TeDi y el Ministerio de Sanidad

OCU condenada tras demandar al periodista que destapó que el jefe de una filial aparece en #PanamaPapers

FACUA Málaga participa en la mesa redonda El Bosque Urbano como dinamizador económico de Málaga

Santi Rodríguez y Lara de Miguel protagonizan la campaña de FACUA en la conmemoración del 15 de marzo

FACUA sale a la calle en 23 ciudades este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA critica la nefasta gestión del Gobierno en materia de pensiones

BBVA, Endesa, Vodafone y Volkswagen, nominadas en la 9a edición de los premios a La Peor Empresa del Año

Las reclamaciones de los andaluces en FACUA se duplicaron en el último año: la banca protagonizó el 66%

FACUA reclama al Gobierno de Cantabria que solucione los problemas de saturación de decenas de aulas

La Junta expulsa a UCA-UCE de sus órganos consultivos pero no del registro de asociaciones de usuarios

FACUA critica otro mazazo del Gobierno a los pensionistas: no habrá ayudas de 200 euros para suministros

Rubén Sánchez: "El Gobierno no ha hecho nada para evitar la especulación inmobiliaria, más bien lo contrario"

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