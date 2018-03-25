FACUA informa
Boletín semanal número 491
25/03/2018
Retirada la silla de coche infantil Dualfix de la marca Britax Römer por problemas de seguridad
FACUA insta al gobierno de Asturias a iniciar la reparación de los daños de la PR-4
FACUA Andalucía se suma a las críticas sobre el nuevo Plan Especial de Sequía del Guadalquivir
FACUA Málaga celebra su Asamblea General de Socios
FACUA suscribe junto a otras asociaciones el Acuerdo Social en Defensa del Agua Pública
FACUA considera xenófobo enseñar en las escuelas que la migración irregular es una amenaza a la seguridad
FACUA Córdoba pide al Consistorio que arregle la desastrosa gestión municipal de la Oficina de Atención Ciudadana
FACUA Madrid se suma a la manifestación por el derecho de asilo convocada para el 22 de marzo
Multa de 300.000 euros a TripAdvisor por publicitar viviendas turísticas ilegales
El 66% de las reclamaciones de los catalanes en FACUA estuvieron provocadas por los fraudes bancarios
FACUA critica que la nueva Ley Audiovisual de Andalucía permita la publicidad en espacios informativos
Más subida de tarifas: Orange aumentará todas las de móvil a partir del 6 de mayo
La banca protagonizó 6 de cada 10 denuncias planteadas por los madrileños en FACUA durante 2017
La bombona de butano baja por primera vez en 20 meses y se sitúa un 3,3% más cara que hace un año
FACUA Córdoba alerta de falsos servicios técnicos de electrodomésticos que se anuncian por internet
FACUA reclama a Empark que arregle la barrera del aparcamiento del aeropuerto de San Sebastián
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