FACUA informa
Boletín semanal número 494
15/04/2018
Gas Natural y Mapfre deberán indemnizar con 7 millones a las víctimas de la explosión de Palencia de 2007
FACUA insta a la sustitución del paso a nivel de Posada de Llanes (Asturias) por otro sistema más seguro
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
Retiran una partida de mejillones congelados de la marca Estrella Polar tras intoxicarse 39 personas
El Ministerio de Sanidad e Igualdad gana el premio a El Peor (y más machista) Anuncio de 2017
FACUA Andalucía participa en una mesa redonda en Granada sobre el cambio climático
Endesa, elegida La Peor Empresa del Año por los consumidores
Caja Duero no acata una sentencia de cláusula suelo y el juzgado le embarga una cuenta con 268 millones
FACUA pide a la AEPD multas contundentes contra Facebook y Cambridge Analytica por la filtración de datos
FACUA reclama a Sanidad de Asturias que implante una UCI en el Hospital Álvarez-Buylla (Mieres)
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