FACUA informa

Boletín semanal número 494
15/04/2018

Gas Natural y Mapfre deberán indemnizar con 7 millones a las víctimas de la explosión de Palencia de 2007

FACUA insta a la sustitución del paso a nivel de Posada de Llanes (Asturias) por otro sistema más seguro

FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

Retiran una partida de mejillones congelados de la marca Estrella Polar tras intoxicarse 39 personas

El Ministerio de Sanidad e Igualdad gana el premio a El Peor (y más machista) Anuncio de 2017

FACUA Andalucía participa en una mesa redonda en Granada sobre el cambio climático

Endesa, elegida La Peor Empresa del Año por los consumidores

Caja Duero no acata una sentencia de cláusula suelo y el juzgado le embarga una cuenta con 268 millones

FACUA pide a la AEPD multas contundentes contra Facebook y Cambridge Analytica por la filtración de datos

FACUA reclama a Sanidad de Asturias que implante una UCI en el Hospital Álvarez-Buylla (Mieres)

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