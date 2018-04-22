FACUA informa
Boletín semanal número 495
22/04/2018
FACUA Catalunya participa este sábado en la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona
FACUA avisa de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio
FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios
Retiran las tortitas de arroz con chocolate negro de Gutbio por proteínas de leche no declaradas, alerta FACUA
FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Nissan Micra K14 por riesgo de accidente
FACUA Sevilla y otras organizaciones piden al Ayuntamiento propuestas solventes ante el cambio climático
FACUA Córdoba participa en una jornada sobre el sector del agua en Puente Genil
FACUA advierte de la llamada a revisión de los Renault Clio IV, Captur y Zoe por riesgo de accidente
Carmen Estudillo, reelegida presidenta de FACUA Jaén
FACUA critica la nefasta regulación del bono social: solo accede el 13% de los hogares que estimó el Gobierno
Timocracia, el libro del portavoz de FACUA, supera las 25.000 descargas
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