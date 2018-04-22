FACUA informa

Boletín semanal número 495
22/04/2018

FACUA Catalunya participa este sábado en la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona

FACUA avisa de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio

FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios

Retiran las tortitas de arroz con chocolate negro de Gutbio por proteínas de leche no declaradas, alerta FACUA

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Nissan Micra K14 por riesgo de accidente

FACUA Sevilla y otras organizaciones piden al Ayuntamiento propuestas solventes ante el cambio climático

FACUA Córdoba participa en una jornada sobre el sector del agua en Puente Genil

FACUA advierte de la llamada a revisión de los Renault Clio IV, Captur y Zoe por riesgo de accidente

Carmen Estudillo, reelegida presidenta de FACUA Jaén

FACUA critica la nefasta regulación del bono social: solo accede el 13% de los hogares que estimó el Gobierno

Timocracia, el libro del portavoz de FACUA, supera las 25.000 descargas

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