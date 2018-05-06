FACUA informa
Boletín semanal número 497
06/05/2018
Fomento insulta a los afectados por el caos en la AP-6 con una micromulta de 1.200 euros a Abertis
FACUA publica su 'Memoria 2017', un año en el que superó los 220.000 asociados
Twitter aconseja modificar la contraseña a sus más de 330 millones de usuarios por un fallo de seguridad
FACUA recuerda a los afectados por la huelga de pilotos de Vueling que pueden reclamar sus gastos
FACUA pide a la CNMC que multe a RTVE por emitir publicidad en la final de la Copa del Rey
Iberdrola devuelve 966 euros a un socio de FACUA Castilla y León al que acusó de manipular el contador de su vivienda
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Playa Senator por publicidad engañosa
FACUA pide a la CNMC que multe a Holaluz por usar el bono social para una oferta engañosa
Rubén Sánchez: "El sector de los carburantes es un oligopolio sin control"
FACUA alerta de la retirada de las placas de gas Eldslåga de IKEA por un fallo en uno de sus quemadores
FACUA Catalunya, presente en la 18ª edición de la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona
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