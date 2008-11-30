FACUA informa
Boletín semanal número 5
30/11/2008
FACUA ve ilegal la pretensión de convertir a los ISP en los policías y jueces de la Red para evitar el acceso a obras protegidas
FACUA lamenta que Bruselas haya tenido que llevar a España al TUE ante su permisividad con las irregularidades de las televisiones
Enviar un SMS en España será más caro que hacerlo en 'roaming' desde otro país de la UE
FACUA considera absurda la nueva campaña del Ministerio de Cultura y lamenta que vuelva a insultar a millones de ciudadanos
FACUA Andalucía ve excesivas las condiciones para acceder a los créditos sobre VPO fijadas en el acuerdo entre las financieras y la Junta
FACUA denuncia a Ryanair por publicidad engañosa al cobrar por vuelos que anuncia como "absolutamente gratis"
9.200 euros de multa para una tienda 'online' que se negó a entregar un producto argumentando un "error tipográfico" en su precio
Tras la denuncia de FACUA, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria requiere a Naturhouse que retire su publicidad
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