FACUA informa

Boletín semanal número 50
11/10/2009

FACUA Andalucía proyecta organizar en Cádiz un encuentro entre organizaciones de consumidores de España y América Latina

FACUA emprende actuaciones para defender a los afectados por el cierre de clínicas odontológicas Dental Line

Consumur organiza en Alhama de Murcia un festival de Hip Hop

FACUA denuncia a 24 empresas por cobrar a los consumidores la atención de sus consultas y reclamaciones

FACUA Málaga y las asociaciones de vecinos de Huerta de la Palma y de Familia Huerta de la Palma firman un convenio de colaboración

Iberia pretende sumarse a las aerolíneas que cobran por llevar equipaje

Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Gerencia de Urbanismo reanuda las obras en la zona del Tablero Bajo

Las contraseñas de correos electrónicos publicadas en una 'web' superan ya las 30.000

FACUA Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros firman un convenio de colaboración

FACUA aconseja modificar las contraseñas de Hotmail, Msn y Live

FACUA emprende actuaciones en defensa de estafados en una agencia colaboradora del Santander

FACUA Jaén y CCOO presentan la campaña conjunta 'Defiende tus derechos'

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