FACUA informa
Boletín semanal número 50
11/10/2009
FACUA Andalucía proyecta organizar en Cádiz un encuentro entre organizaciones de consumidores de España y América Latina
FACUA emprende actuaciones para defender a los afectados por el cierre de clínicas odontológicas Dental Line
Consumur organiza en Alhama de Murcia un festival de Hip Hop
FACUA denuncia a 24 empresas por cobrar a los consumidores la atención de sus consultas y reclamaciones
FACUA Málaga y las asociaciones de vecinos de Huerta de la Palma y de Familia Huerta de la Palma firman un convenio de colaboración
Iberia pretende sumarse a las aerolíneas que cobran por llevar equipaje
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Gerencia de Urbanismo reanuda las obras en la zona del Tablero Bajo
Las contraseñas de correos electrónicos publicadas en una 'web' superan ya las 30.000
FACUA Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros firman un convenio de colaboración
FACUA aconseja modificar las contraseñas de Hotmail, Msn y Live
FACUA emprende actuaciones en defensa de estafados en una agencia colaboradora del Santander
FACUA Jaén y CCOO presentan la campaña conjunta 'Defiende tus derechos'
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