FACUA informa

Boletín semanal número 501
03/06/2018

FACUA pide a Industria que obligue a Movistar a garantizar la cobertura telefónica en Calabrez (Asturias)

La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Mediaset contra la multa de Competencia por la fusión de Cuatro

FACUA reclama al Ayuntamiento de Burlada (Navarra) que solucione el deterioro de su vía de circunvalación

FACUA Catalunya participa en la quinta edición del Encuentro de Asociaciones Sociales del Tarragonès

FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a Carrefour Pass para robar información personal

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2017'

FACUA Córdoba aumenta a quince los puntos de información al consumidor que gestiona en la provincia

FACUA crea una plataforma de afectados por el cierre en cadena de la red de clínicas iDental

FACUA Galicia celebra su II Asamblea General

FACUA solicita al Ayuntamiento de Llanes (Asturias) que garantice el agua potable de varias localidades

FACUA Andalucía pide un cambio legal que exija a los bancos informar de la venta de créditos a terceros

FACUA reclama soluciones a iDental para los afectados por sus cierres en Barcelona, Granada, Santander y Zaragoza

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