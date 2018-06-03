FACUA informa
Boletín semanal número 501
03/06/2018
FACUA pide a Industria que obligue a Movistar a garantizar la cobertura telefónica en Calabrez (Asturias)
La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Mediaset contra la multa de Competencia por la fusión de Cuatro
FACUA reclama al Ayuntamiento de Burlada (Navarra) que solucione el deterioro de su vía de circunvalación
FACUA Catalunya participa en la quinta edición del Encuentro de Asociaciones Sociales del Tarragonès
FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a Carrefour Pass para robar información personal
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2017'
FACUA Córdoba aumenta a quince los puntos de información al consumidor que gestiona en la provincia
FACUA crea una plataforma de afectados por el cierre en cadena de la red de clínicas iDental
FACUA Galicia celebra su II Asamblea General
FACUA solicita al Ayuntamiento de Llanes (Asturias) que garantice el agua potable de varias localidades
FACUA Andalucía pide un cambio legal que exija a los bancos informar de la venta de créditos a terceros
FACUA reclama soluciones a iDental para los afectados por sus cierres en Barcelona, Granada, Santander y Zaragoza
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