FACUA informa
Boletín semanal número 506
08/07/2018
7 de cada 10 cines analizados por FACUA no han repercutido la bajada del IVA al precio de la entrada
FACUA pide al Gobierno que obligue a las aerolíneas a devolver el dinero en cuanto se anuncie una huelga
FACUA considera escandaloso que la Junta ocultase que había denunciado a iDental ante la Fiscalía
FACUA insta a Ryanair a devolver ya el importe del billete a quien lo solicite por la huelga de julio
FACUA Córdoba critica que la delegada de Salud lleve dos semanas sin aceptar una reunión por el caso iDental
Multa de 30.000 euros a Endesa por "incumplir" en la web requisitos de accesibilidad para discapacitados
FACUA denuncia a Producciones Baltimore por no permitir el acceso al Low Festival con comida y bebida
FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2017'
FACUA rechaza la peligrosa directiva mordaza que se vota el 5 de julio en la Eurocámara #SaveYourInternet
FACUA Madrid convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental
FACUA Comunidad Valenciana pide a Sanidad y Consumo medidas en defensa de los afectados de iDental
La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía anuncia movilizaciones para septiembre
FACUA denuncia a Last Tour por prohibir el acceso con comida y bebida al BBK Live
Piscinas municipales, ¿sabes cuáles son tus derechos?
Los afectados de iDental pueden denunciar ante la AEPD si no les entregan sus historiales médicos
FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios
Junio finalizó con la factura de la luz más cara en lo que va de año, según el análisis de FACUA
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