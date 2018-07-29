FACUA informa
Boletín semanal número 509
29/07/2018
FACUA presenta una nueva denuncia contra Ryanair por incumplir los servicios mínimos de los vuelos
FACUA Catalunya se reúne con representantes de las asociaciones de consumidores argentinas Adcoin y UCU
FACUA solicitará su personación en el caso iDental que instruye la Audiencia Nacional
Movistar restaura el acceso a sus facturas interactivas 10 días después de reparar su brecha de seguridad
FACUA ve escandaloso que haya municipios que todavía depuran deficientemente sus aguas residuales
FACUA pide que se prohíba la publicidad sobre los juegos de apuestas online
Nueva denuncia de FACUA contra Ryanair: su teléfono de atención a los afectados por la huelga es un 902
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a una web que incitaba a llamar al 11836 para la ITV
La Plataforma del párking Reina Sofía pide al Ayuntamiento de Córdoba que siga el ejemplo de Baleares
Las telecos desplazan a la banca al segundo puesto del podio en las denuncias de los andaluces en FACUA
La bombona de butano vuelve a subir tras dos revisiones a la baja: ahora es un 4,9% más cara que en mayo
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