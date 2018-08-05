FACUA informa
Boletín semanal número 510
05/08/2018
FACUA ve insuficientes las compensaciones del Sevilla FC a sus abonados por el partido de ida de la Supercopa
FACUA denuncia a Facebook por vulnerar los derechos de protección de datos personales de los usuarios
FACUA Granada pide a la Junta medidas urgentes para eliminar la suciedad en las playas de Salobreña
FACUA reclama a Adif que mejore la accesibilidad de varias estaciones de tren de Asturias
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Volotea por usar un 807 en atención al cliente
FACUA solicita a Sanidad de Aragón que solucione la falta de personal médico en Brea
Luis Pineda tendrá que tuitear desde la cárcel otra sentencia por difamación
Detectan sulfitos no declarados en alubias blancas en conserva ecológicas de Machandel, alerta FACUA
El recibo de la luz de julio, un 9,1% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA
FACUA insta al Gobierno de Asturias a que informe de la calidad de las aguas de la ría avilesina
¿El comercio 'online' es un tipo de compra sostenible y responsable con el planeta?
FACUA recomienda a los usuarios afectados por la cancelación del concierto de David Guetta que reclamen
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