FACUA informa

Boletín semanal número 510
05/08/2018

FACUA ve insuficientes las compensaciones del Sevilla FC a sus abonados por el partido de ida de la Supercopa

FACUA denuncia a Facebook por vulnerar los derechos de protección de datos personales de los usuarios

FACUA Granada pide a la Junta medidas urgentes para eliminar la suciedad en las playas de Salobreña

FACUA reclama a Adif que mejore la accesibilidad de varias estaciones de tren de Asturias

Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Volotea por usar un 807 en atención al cliente

FACUA solicita a Sanidad de Aragón que solucione la falta de personal médico en Brea

Luis Pineda tendrá que tuitear desde la cárcel otra sentencia por difamación

Detectan sulfitos no declarados en alubias blancas en conserva ecológicas de Machandel, alerta FACUA

El recibo de la luz de julio, un 9,1% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA

FACUA insta al Gobierno de Asturias a que informe de la calidad de las aguas de la ría avilesina

¿El comercio 'online' es un tipo de compra sostenible y responsable con el planeta?

FACUA recomienda a los usuarios afectados por la cancelación del concierto de David Guetta que reclamen

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