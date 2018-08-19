FACUA informa

Boletín semanal número 512
19/08/2018

FACUA Castilla-La Mancha ve inadmisible que el Gobierno regional respalde a las gasolineras desatendidas

FACUA tacha de intolerable que ING siga sin devolver los cargos duplicados en las cuentas de los usuarios

¿Sabes qué requisitos debes cumplir para ser beneficiario del bono social en tu factura de la luz?

FACUA exige que se depuren responsabilidades tras el desplome del muelle del puerto en Vigo

Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias Ras El Hanout de la marca Artemis

FACUA Córdoba pide al Consistorio que no castigue más a los usuarios con una nueva zona azul

Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Naturgy por ocultar información al ofertar sus tarifas

Retirados en Baleares 4.000 juguetes de slime por su peligro para la salud de los menores

FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias contra iDental ante la Delegación del Gobierno de la Junta

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos