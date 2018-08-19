FACUA informa
Boletín semanal número 512
19/08/2018
FACUA Castilla-La Mancha ve inadmisible que el Gobierno regional respalde a las gasolineras desatendidas
FACUA tacha de intolerable que ING siga sin devolver los cargos duplicados en las cuentas de los usuarios
¿Sabes qué requisitos debes cumplir para ser beneficiario del bono social en tu factura de la luz?
FACUA exige que se depuren responsabilidades tras el desplome del muelle del puerto en Vigo
Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias Ras El Hanout de la marca Artemis
FACUA Córdoba pide al Consistorio que no castigue más a los usuarios con una nueva zona azul
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a Naturgy por ocultar información al ofertar sus tarifas
Retirados en Baleares 4.000 juguetes de slime por su peligro para la salud de los menores
FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias contra iDental ante la Delegación del Gobierno de la Junta
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