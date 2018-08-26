FACUA informa
Boletín semanal número 513
26/08/2018
FACUA pide una reunión al ministro de Cultura y Deportes para tratar el precio de las entradas de cine
FACUA insta a Fomento a que tome medidas para frenar el cobro que hará Ryanair por el equipaje de mano
FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que subsane las deficiencias presentes en muchos espacios públicos
FACUA insta a los afectados por la huelga de Seguridad en el aeropuerto de Barajas a reclamar ante Aena
FACUA pide a Montón que su ministerio asuma competencias sancionadoras ante los fraudes masivos
Sólo un tercio de los cines analizados por FACUA repercute la bajada del IVA en el precio de la entrada
FACUA pide a Sanidad de Cantabria que acabe con los colapsos en las Urgencias del Hospital de Valdecilla
FACUA Madrid insta a Renfe a que reabra el acceso subterráneo al Hospital Ramón y Cajal
FACUA Granada se reunirá con Aena para pedir soluciones ante las reiteradas cancelaciones de Vueling
FACUA pide a Liberbank que mantenga la atención al público en Morcín (Asturias) todos los días laborales
FACUA denuncia esperas de más de una hora en el servicio telefónico de atención al cliente de ING
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