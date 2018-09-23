FACUA informa
Boletín semanal número 517
23/09/2018
FACUA denuncia a Alhambra Sound por no permitir el acceso con comida y bebida al Granada Sound
FACUA desmiente a Montero: la directiva europea del IVA sí permite establecer tipos reducidos para la luz
Sevici sufre un problema informático y deja sin servicio a los usuarios
FACUA Comunidad Valenciana pide un mayor control sobre la publicidad de servicios sanitarios
FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento la supresión de la reducción horaria del taxi para 2019
Olga Ruiz: "La medida del Gobierno para bajar la factura de la luz es raquítica"
FACUA Andalucía muestra su preocupación por la situación de la renta mínima de inserción social
FACUA advierte de que la medida anunciada por Ribera bajará la luz poco más de lo que cuesta un café
FACUA considera raquíticas las medidas anunciadas por el Gobierno en relación a las tarifas eléctricas
Taxis y VTC: conoce las diferencias y tus derechos como usuario de estos transportes
La gran mayoría de yogures están extremadamente azucarados, según un estudio realizado en Reino Unido
La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía lleva la PNL sobre la gratuidad de los párkings al pleno municipal de Córdoba
El recibo de la luz del usuario medio ha subido un 85,7% en sólo 15 años, según el análisis de FACUA
El libro sobre la historia de FACUA supera las 5.000 descargas dos semanas después de su lanzamiento
EVO incluye a afectados de iDental en registros de morosos mientras tramitan la resolución de la financiación
El precio del butano vuelve a subir otro 5% y se sitúa en los 14,61 euros
El Ayuntamiento de Sevilla promociona un año más la Semana de la Movilidad sin tener aún su propio plan de movilidad
El ministro que ofreció más subvenciones a Volkswagen ficha por uno de sus principales concesionarios
La factura de la luz sube otro 3,4% en la primera mitad de septiembre, según el análisis de FACUA
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