FACUA informa
Boletín semanal número 518
30/09/2018
Huelga en Ryanair: FACUA critica la pasividad de Fomento ante el incumplimiento de los derechos de los pasajeros por parte de la aerolínea
Detectan proteína de suero de leche no declarada en preparado para flan marca Clarou
FACUA insta a Radio-Taxi Avilés a que cumpla con los servicios que ofrece a través de su página web
FACUA Comunidad Valenciana celebra sus Primeras Jornadas sobre Seguridad Alimentaria
FACUA recuerda que Ryanair debe compensar a los afectados por la huelga
FACUA Málaga rechaza la propuesta de ampliación de la ZGAT aprobada por el Ayuntamiento
FACUA advierte de que prohibir la venta de luz "puerta a puerta" reduciría enormemente los fraudes
La subida en el recibo del agua planteada por Emasesa aumentará la factura un 1,7% de media, alerta FACUA Sevilla
FACUA denuncia a AVIS por el uso de teléfonos 902 para atención al cliente
Conoce los precios del transporte público de Sevilla
FACUA reclama que se regulen las plataformas de alquileres turísticos
FACUA pide que se cumpla la prohibición de circulación de vehículos de más de ocho toneladas en Brañaseca
FACUA rechaza la enmienda a la Ley Sinde que propone el cierre de webs sin autorización judicial
El Gobierno miente sobre el bono social: no hay un "descuento del 25% o el 40% en la factura de la luz"
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