FACUA informa

Boletín semanal número 518
30/09/2018

Huelga en Ryanair: FACUA critica la pasividad de Fomento ante el incumplimiento de los derechos de los pasajeros por parte de la aerolínea

Detectan proteína de suero de leche no declarada en preparado para flan marca Clarou

FACUA insta a Radio-Taxi Avilés a que cumpla con los servicios que ofrece a través de su página web

FACUA Comunidad Valenciana celebra sus Primeras Jornadas sobre Seguridad Alimentaria

FACUA recuerda que Ryanair debe compensar a los afectados por la huelga

FACUA Málaga rechaza la propuesta de ampliación de la ZGAT aprobada por el Ayuntamiento

FACUA advierte de que prohibir la venta de luz "puerta a puerta" reduciría enormemente los fraudes

La subida en el recibo del agua planteada por Emasesa aumentará la factura un 1,7% de media, alerta FACUA Sevilla

FACUA denuncia a AVIS por el uso de teléfonos 902 para atención al cliente

Conoce los precios del transporte público de Sevilla

FACUA reclama que se regulen las plataformas de alquileres turísticos

FACUA pide que se cumpla la prohibición de circulación de vehículos de más de ocho toneladas en Brañaseca

FACUA rechaza la enmienda a la Ley Sinde que propone el cierre de webs sin autorización judicial

El Gobierno miente sobre el bono social: no hay un "descuento del 25% o el 40% en la factura de la luz"

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