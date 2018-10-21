FACUA informa
Boletín semanal número 521
21/10/2018
FACUA reacciona ante la manifestación del Poder Judicial sobre la sentencia del impuesto de las hipotecas
FACUA Sevilla apoya la concentración de Marea Blanca por la reapertura del Hospital Militar
FACUA reclama a Fomento y Renfe que solucione las graves deficiencias del servicio de trenes de Extremadura
FACUA recibe una avalancha de consultas sobre el impuesto de las hipotecas tras la sentencia del Supremo
FACUA solicita a Infraestructuras de Asturias que mejore las telecomunicaciones de los municipios del Parque Natural de Redes
"Te voy a joder la vida": FACUA denuncia en la AEPD las prácticas de un comercial de telecomunicaciones
FACUA Córdoba denuncia el cierre de la agencia de viajes Wiajera dejando a decenas de afectados sin poder viajar
El TS rectifica y establece que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de las hipotecas
Tarragona, Vitoria y San Sebastián son las ciudades más caras para coger un taxi de las 52 analizadas por FACUA
FACUA solicita a Sanidad de Canarias que mejore el funcionamiento de sus servicios sanitarios
FACUA ve raquítica la multa de 1,8 millones del Supremo a Vodafone por su fraude en tarifas de 'roaming'
FACUA solicita a Sanidad de Asturias que reduzca las listas de espera del hospital de Cabueñes
FACUA considera ridículas las multas de Alemania a Audi y Volkswagen por el fraude de las emisiones
Rubén Sánchez: "Muchísimas hipotecas y créditos al consumo incluyen intereses ilegales por pagar tarde"
FACUA solicita al Ayuntamiento de Irún que solucione las deficiencias de su piscina pública
La Policía alemana registra las oficinas de Opel por sospecha de fraude en sus motores diésel
FACUA Comunidad Valenciana convoca una asamblea para los afectados de iDental en Betxi
FACUA solicita a cinco municipios baleares que mejoren la calidad de sus aguas
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