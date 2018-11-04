FACUA informa
Boletín semanal número 523
04/11/2018
Rubén Sánchez: "Lo del Supremo escandaliza pero no sorprende: recordemos qué hizo con la cláusula suelo"
FACUA insta al Gobierno a que tome ejemplo de Italia e impida que Ryanair y Wizz Air cobren por el equipaje de mano
Octubre finalizó con una subida interanual del 4,3% en la factura eléctrica del usuario medio
FACUA pide al Ayuntamiento de Bierge (Huesca) que ponga fin al rebosado del depósito de aguas fecales
Detectan sulfitos no declarados en sardinas saladas marca Angomar, alerta FACUA
FACUA solicita a Sanidad de Asturias que reduzca los tiempos de espera en los centros sanitarios de la región
FACUA alerta de la orden de retirada de 24 productos relacionados con las fiestas de Halloween
Marian Díaz es elegida nueva presidenta de FACUA Madrid
FACUA Córdoba denuncia un nuevo incumplimiento del Reglamento Andaluz del Taxi por parte del Ayuntamiento
FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Opel Vivaro B por un fallo en los cinturones traseros
FACUA solicita al Ayuntamiento de Gijón que solucione los problemas de contaminación de la playa de Poniente
FACUA critica que el Gobierno no haya tomado medidas para impedir que Ryanair cobre por el equipaje de mano
FACUA denuncia a Google ante la AEPD por la filtración de datos de usuarios de Google+
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