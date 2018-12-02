FACUA informa
Boletín semanal número 527
02/12/2018
FACUA Andalucía apoya a los trabajadores de Canal Sur en su defensa de la calidad y la independencia
FACUA se suma a la manifestación de este sábado en Gijón por un futuro sin carbón
Marea Blanca en Sevilla mantiene un encuentro con los principales partidos políticos sobre la mejora de la sanidad pública
Detenidos tres comerciales de una empresa eléctrica por falsificar cambios de clientes a otra compañía
Rubén Sánchez sobre #ImplantFiles: "Lo que genera alarma social es que se oculten datos de productos peligrosos"
FACUA Sevilla crea una delegación en la localidad de Alcalá de Guadaíra
FACUA pide a Sanidad celeridad en el cambio del sistema de notificación de alertas de implantes
FACUA considera que cerrar webs sin control judicial es un nuevo ataque a la libertad de expresión
FACUA Málaga desarrolla un proyecto para informar a jóvenes sobre consumo responsable
FACUA critica la falta de transparencia en la notificación de retirada de productos sanitarios
FACUA denuncia al festival Sensation 2018 por dificultar la devolución de dinero a los asistentes
FACUA considera extremadamente graves las carencias en la notificación de alertas de productos sanitarios
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