FACUA informa
Boletín semanal número 530
23/12/2018
FACUA recomienda a los premiados en la Lotería que denuncien las ofertas de compra por sus billetes
FACUA Málaga participa en la I Feria de Consumo Responsable y Transformador
Las tarifas de ITV varían hasta el 100% en función de la comunidad, según el estudio de FACUA
FACUA denuncia ante la AEPD a Facebook por compartir datos sensibles de sus usuarios con terceros
Detectan cacahuetes no declarados en almendras en polvo marca Heera, alerta FACUA
La Junta impone la multa mínima al cotillón denunciado por FACUA Córdoba que cuadruplicaba el aforo
FACUA recuerda que este año los premios de la Lotería de Navidad de hasta 10.000 euros no tributan
FACUA Extremadura critica que el proyecto del Estatuto de los Consumidores es demasiado vago e impreciso
FACUA reclama a Fomento que solucione las graves deficiencias del servicio de ferrocarril a Teruel
FACUA informa de la ampliación de la alerta sobre el medicamento para el alzhéimer Memantina Pensa
FACUA Sevilla imparte talleres sobre consumo sostenible en institutos de la provincia
La CNMC multa con 88.000 euros a Endesa por altas fraudulentas tras denuncias de FACUA y tres usuarios
FACUA pide a Sanidad de Asturias que garantice las operaciones previstas en el Hospital de Cabueñes
FACUA pide celeridad a la DGT en la elaboración de la normativa de regulación de patinetes eléctricos
FACUA critica que la nueva Ley Hipotecaria deja fuera importantes medidas de protección al consumidor
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio