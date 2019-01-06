FACUA informa
Boletín semanal número 532
06/01/2019
En 2018 se ordenó la retirada o prohibió la venta de 206 juguetes y artículos infantiles, alerta FACUA
Vodafone devuelve 1.100 euros a una socia de FACUA por servicios de "pagos a terceros" que nunca contrató
FACUA solicita al Gobierno de Asturias que tome medidas para evitar el aumento de casos de ludopatía
2019 se estrena con la cuarta tarifa de gas natural más cara de la historia, advierte FACUA
FACUA solicita nuevamente a Fomento que solucione las graves deficiencias de los trenes extremeños
FACUA Extremadura pide a la Junta la paralización inmediata del canon de saneamiento
FACUA solicita al Ayuntamiento de Telde que solucione el mal estado de las carreteras del municipio
Los usuarios sufrieron en 2018 tres de las cinco facturas de la luz más caras de la historia
Detectan sulfitos no declarados en buey de mar cocido ultracongelado marca Aligator, alerta FACUA
FACUA insta al Ayuntamiento de Bilbao a mejorar el funcionamiento del servicio de préstamo de bicicletas
FACUA Galicia participa junto a otras organizaciones en una reunión sobre las gasolineras desatendidas
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