FACUA informa
Boletín semanal número 535
27/01/2019
FACUA pide a Sanidad de Aragón que no cierre Psiquiatría del Hospital General de la Defensa de Zaragoza
FACUA presenta una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas donde opera
FACUA Madrid logra que Vodafone devuelva 800 euros cobrados en dos domicilios por un único servicio
FACUA, contraria a que los usuarios deban pedir Uber y Cabify con 1 hora de antelación como plantea Colau
FACUA Extremadura lamenta que la Asamblea haya rechazado la eliminación del canon del agua
FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que tome medidas para evitar nuevas manchas de carbón en San Lorenzo
Detectan proteínas de leche no declaradas en helados de vainilla Bon Ice Dark de Bonvita, alerta FACUA
El juez admite la personación de FACUA como acusación particular en el caso iDental
Movistar anula un cargo de 170 euros a una socia de FACUA por quedarse con equipos que sí había devuelto
FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a la Agencia Tributaria
Las denuncias de FACUA derivaron en más de 4 millones de euros en multas durante 2018
FACUA critica que las administraciones obvien a los usuarios en la regulación del taxi y las VTC
Estas son las nuevas condiciones para acceder al bono social eléctrico
FACUA denuncia a Idealista por el uso de un 902 como teléfono de contacto
FACUA lanza una campaña publicitaria contra los engaños de las eléctricas en las ocho capitales andaluzas
¿Sospechas que tu compañía eléctrica te toma el pelo? Asesórate con FACUA
FACUA insta a los ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo a informar sobre si regularán los patinetes eléctricos
FACUA pide a Fomento que considere los vuelos a las islas y ciudades autónomas como servicio público
Orange anula una facturación irregular de 3.646 euros por roaming en Suiza a un socio de FACUA
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