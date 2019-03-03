FACUA informa
Boletín semanal número 540
03/03/2019
FACUA lamenta que el Gobierno incumpla su compromiso sobre los alquileres: no habrá límites a las subidas
FACUA insta al gobierno asturiano a solucionar los problemas de desprendimientos del corredor del Nalón
Tras negarse a reparar una ventana, SegurCaixa acaba devolviendo 2.500 euros a un socio de FACUA
La Justicia reduce a la mitad una sanción por exceso de velocidad al no aplicar el radar el margen de error
Detectan trazas de huevo no declaradas en albóndigas congeladas marca Felix, alerta FACUA
FACUA Madrid pide una auditoría de los niveles de ocupación del Metro y sanciones si hay sobreocupación
FACUA insta al Ayuntamiento asturiano de Aller a arreglar semáforos que llevan años sin funcionar
FACUA Catalunya imparte una charla sobre la 'tasa rosa' en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
FACUA pide al Consistorio de Burlada que tome medidas parar evitar accidentes en calles aún sin asfaltar
Orange intentó cobrar 800 euros a un usuario que canceló una portabilidad tras cambiarle las condiciones
Carlos Ballugera, nuevo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios
Detectan sulfitos no declarados en coco rallado de la marca Froiz, alerta FACUA
FACUA solicita a Fomento que Renfe abone automáticamente las compensaciones por retraso o cancelación
La aseguradora ARAG, condenada a pagar 1.800 euros de un viaje que una embarazada no pudo hacer
El director de publicaciones de Ausbanc, cuatro meses en busca y captura por dos estafas inmobiliarias
FACUA Andalucía y otras organizaciones reivindican ante el 28F la importancia del Estatuto de Autonomía
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