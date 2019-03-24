FACUA informa
Boletín semanal número 543
24/03/2019
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, dejará la Presidencia de la organización en 2020
Multa de 7.000 euros a Espacio Living Homes, denunciada por FACUA Castilla y León por publicidad engañosa
FACUA Sevilla lleva a Fiscalía el pelotazo urbanístico de EUSA facilitado en los gobiernos de PP y PSOE
FACUA celebra este sábado en Sevilla su 13ª Asamblea General
FACUA Euskadi y otras organizaciones sociales piden cambios profundos en la política del agua de Bizkaia
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que reduzca las listas de espera del Hospital de Cabueñes
Endesa Energía se hace pasar por su comercializadora de tarifa regulada: FACUA denuncia ante la CNMC
FACUA insta a la empresa de aguas de Fuerteventura a que solucione las deficiencias en Puerto del Rosario
FACUA vuelve a pedir a Asturias que ponga en marcha el centro de lesiones medulares de Barros
Norwegian compensa con 3.300 euros a un socio de FACUA y sus acompañantes por la cancelación de su vuelo
FACUA inicia los trámites para recurrir ante el Supremo el traslado del caso Volkswagen a Alemania
Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2018
FACUA Catalunya insta a Endesa a no cobrar por las horas en las que hubo cortes de luz en Barcelona
FACUA Andalucía distribuye mochilas en colegios para concienciar sobre el uso de bolsas de plástico
El presidente de FACUA Galicia visita la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple
FACUA Catalunya abre un nuevo punto de atención a los consumidores en Lleida
La CNMC multa a Endesa con 300.000 euros por defraudar a un socio de FACUA y quitarle el bono social
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