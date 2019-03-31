FACUA informa
Boletín semanal número 544
31/03/2019
Tras la actuación de FACUA, Vodafone propone tirar a un punto limpio un router por el que pedía 109 euros
El Ayuntamiento de Córdoba, denunciado por mostrar los DNI en los sobres del impuesto de vehículos
Canarias expedienta a dos restaurantes de Lanzarote por no incluir el IGIC en sus cartas de precios
Tras la acción de FACUA, Caser paga a una usuaria 3.100 euros, el valor de los objetos robados en su casa
FACUA solicita a Sanidad de Aragón que aumente el número de médicos en las provincias de Huesca y Teruel
La Agencia de Protección de Datos publica por error la identidad de una denunciante socia de FACUA
FACUA espera que los jueces archiven las ejecuciones hipotecarias salvo que el usuario se oponga
FACUA Euskadi insta a AENA a solucionar los problemas de presencia de buitres en el aeropuerto de Bilbao
FACUA critica la Directiva de copyright aprobada por el Europarlamento que impone la censura previa
FACUA Catalunya celebra su 10ª Asamblea General de Socios
FACUA pide al Gobierno de Asturias que tome medidas para impedir nuevos desprendimientos en la AS-27
FACUA considera inaceptable que Renfe prive a Cantabria de trenes para suplir sus carencias en Cataluña
Una web que usa el logo de la Comisión Europea cobra 59 euros por renovar la tarjeta sanitaria
Endesa, obligada a devolver un cargo de 3.000 euros a un socio de FACUA Jaén al que acusó de robar luz
FACUA reclama información ante los requerimientos de pago de residencias de ancianos en Asturias
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