FACUA informa
Boletín semanal número 545
07/04/2019
FACUA Andalucía celebra su 29ª Asamblea General
Cetelem devuelve más de 5.000 euros a una socia de FACUA Málaga afectada por el fraude de iDental
FACUA Sevilla celebra su 39ª Asamblea General de Socios
Tres mujeres liderarán FACUA Madrid los próximos cuatro años
Marea Blanca en Sevilla insta al gobierno andaluz a solucionar los problemas con las listas de espera
FACUA Euskadi insta al Departamento de Salud a solventar las deficiencias del Hospital de Galdakao
La Cumbre Social reclama recuperar los derechos y prestaciones sociales recortados en los últimos años
FACUA denuncia en la Fiscalía las seudoterapias homófobas del Obispado de Alcalá de Henares
FACUA Córdoba pone en marcha un año más talleres sobre consumo responsable
Detectan sésamo no declarado en dos lotes de hummus de la marca danesa Nicolas Vahé, alerta FACUA
FACUA reclama la imposición de fianzas a las aerolíneas para responder ante los pasajeros si quiebran
Cuenta Expansión: Sabadell se saltó la ley si no te avisó del fin de las bonificaciones de recibos al 3%
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo responsable en el CEIP Campanar de Valéncia
Éste es El Peor (y más machista) Anuncio de 2018
FACUA denuncia al obispado de Alcalá de Henares por celebrar cursos para 'curar' la homosexualidad
El recibo de la luz del usuario medio en marzo, un 4,2% más caro que hace doce meses
FACUA Euskadi reclama la regulación necesaria para que los restaurantes ofrezcan agua del grifo gratis
FACUA Madrid denuncia la Orden de becas guardería y pide reformular el sistema de educación infantil
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