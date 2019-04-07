FACUA informa

Boletín semanal número 545
07/04/2019

FACUA Andalucía celebra su 29ª Asamblea General

Cetelem devuelve más de 5.000 euros a una socia de FACUA Málaga afectada por el fraude de iDental

FACUA Sevilla celebra su 39ª Asamblea General de Socios

Tres mujeres liderarán FACUA Madrid los próximos cuatro años

Marea Blanca en Sevilla insta al gobierno andaluz a solucionar los problemas con las listas de espera

FACUA Euskadi insta al Departamento de Salud a solventar las deficiencias del Hospital de Galdakao

La Cumbre Social reclama recuperar los derechos y prestaciones sociales recortados en los últimos años

FACUA denuncia en la Fiscalía las seudoterapias homófobas del Obispado de Alcalá de Henares

FACUA Córdoba pone en marcha un año más talleres sobre consumo responsable

Detectan sésamo no declarado en dos lotes de hummus de la marca danesa Nicolas Vahé, alerta FACUA

FACUA reclama la imposición de fianzas a las aerolíneas para responder ante los pasajeros si quiebran

Cuenta Expansión: Sabadell se saltó la ley si no te avisó del fin de las bonificaciones de recibos al 3%

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo responsable en el CEIP Campanar de Valéncia

Éste es El Peor (y más machista) Anuncio de 2018

FACUA denuncia al obispado de Alcalá de Henares por celebrar cursos para 'curar' la homosexualidad

El recibo de la luz del usuario medio en marzo, un 4,2% más caro que hace doce meses

FACUA Euskadi reclama la regulación necesaria para que los restaurantes ofrezcan agua del grifo gratis

FACUA Madrid denuncia la Orden de becas guardería y pide reformular el sistema de educación infantil

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