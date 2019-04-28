FACUA informa
Boletín semanal número 548
28/04/2019
AXA tarda casi 5 años en abonar 2.900 euros a una socia de FACUA Sevilla por la reparación de humedades
FACUA llama a participar en las elecciones del 28A: "es un ejercicio de responsabilidad democrática"
FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios
Castilla y León tarda casi 4 años en comunicar a FACUA una multa a un desguace que denunció la asociación
FACUA Sevilla insta al diálogo entre la Junta y Metro de Sevilla ante la huelga indefinida convocada
FACUA alerta de un fallo en la motocicleta Honda PCX 125 que afecta a intermitentes y luces de carretera
FACUA alerta de la retirada del mercado de un tren de juguete de las tiendas Tiger por riesgo de asfixia
Tras la acción de FACUA Sevilla, el Ayuntamiento devuelve a un matrimonio 4.852 euros de plusvalía
FACUA alerta del riesgo de incendio en varios modelos de Renault por fallos en la ventilación del motor
Sanidad ordena retirar el complemento alimenticio VX Cápsulas: contiene el principio activo de la Viagra
FACUA pide a la DGT que elimine su 902 para la atención a reclamaciones sobre multas de tráfico
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