FACUA informa

Boletín semanal número 548
28/04/2019

AXA tarda casi 5 años en abonar 2.900 euros a una socia de FACUA Sevilla por la reparación de humedades

FACUA llama a participar en las elecciones del 28A: "es un ejercicio de responsabilidad democrática"

FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios

Castilla y León tarda casi 4 años en comunicar a FACUA una multa a un desguace que denunció la asociación

FACUA Sevilla insta al diálogo entre la Junta y Metro de Sevilla ante la huelga indefinida convocada

FACUA alerta de un fallo en la motocicleta Honda PCX 125 que afecta a intermitentes y luces de carretera

FACUA alerta de la retirada del mercado de un tren de juguete de las tiendas Tiger por riesgo de asfixia

Tras la acción de FACUA Sevilla, el Ayuntamiento devuelve a un matrimonio 4.852 euros de plusvalía

FACUA alerta del riesgo de incendio en varios modelos de Renault por fallos en la ventilación del motor

Sanidad ordena retirar el complemento alimenticio VX Cápsulas: contiene el principio activo de la Viagra

FACUA pide a la DGT que elimine su 902 para la atención a reclamaciones sobre multas de tráfico

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