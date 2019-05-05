FACUA informa

Boletín semanal número 549
05/05/2019

"0% quejas": FACUA denuncia a El Corte Inglés por su campaña machista del Día de la Madre

La autoridad de telecomunicaciones tarda 4 años en resolver una denuncia por una penalización fraudulenta

Un falso anuncio de PayPal en Facebook ofrece 20 euros para acceder a las contraseñas de los usuarios

La Junta autoriza al Ayuntamiento de Marbella a hacer negocio con el parking del Hospital Costa del Sol

El fondo buitre TTI Finance exigió a un usuario 8.700 euros de una deuda anulada por un juez 4 años antes

FACUA alerta del riesgo de rotura de la correa de transmisión en las motocicletas Yamaha XP530

Vodafone detectó fallos de seguridad en sus routers hechos por Huawei en 2011 y 2012 para Italia

FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios

FACUA insta a Sanidad de Aragón a solucionar la demora en las pruebas de diagnóstico de discapacidad

FACUA Málaga se une a la IV Marcha en Bici por un pulmón verde para la capital

Abril finaliza con una subida interanual del 4,5% en el recibo de la luz del usuario medio

Tras la acción de FACUA, Asisa indemniza con 2.500 euros a una usuaria por un accidente doméstico

FACUA Huelva celebra su 39ª Asamblea General de Socios

FACUA Catalunya, presente en la 19ª edición de la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona

Alerta por un fallo en el asiento de las furgonetas Caddy de Volkswagen que impide desplegar el airbag

FACUA espera que Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores

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