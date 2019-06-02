FACUA informa
Boletín semanal número 553
02/06/2019
Mayo finaliza con una bajada interanual del 5,8% en el recibo de la luz del usuario medio
Aqualia indemniza con 431 euros a un socio de FACUA Almería lesionado por una alcantarilla en mal estado
Un año después, la Junta se niega a aclarar si multó a la piscina de Linares que ofertaba abonos sexistas
FACUA Sevilla insta al diálogo para solucionar la falta de vigilancia de las sedes de la Seguridad Social
FACUA Andalucía insta a la Junta a informar con detalle de sus planes para mejorar el sistema sanitario
FACUA insta a Renfe a solucionar los problemas de su web de cambio de billetes
BBVA intentó cobrar 4.808 euros de la financiación de un contrato resuelto a los cinco días de firmarse
Endesa no va a reembolsarte 850 euros: es un fraude que sólo quiere tus datos, alerta FACUA
Detectan crustáceos no declarados en dumplings de champiñones y col china de la marca Freshasia Foods
La CNMV advierte de catorce entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión
Cada retraso en la hipoteca, 39 euros: Santander devuelve a un matrimonio 772 euros de cargos abusivos
FACUA Córdoba renueva el convenio para gestionar quince puntos de información al consumidor
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