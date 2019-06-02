FACUA informa

Boletín semanal número 553
02/06/2019

Mayo finaliza con una bajada interanual del 5,8% en el recibo de la luz del usuario medio

Aqualia indemniza con 431 euros a un socio de FACUA Almería lesionado por una alcantarilla en mal estado

Un año después, la Junta se niega a aclarar si multó a la piscina de Linares que ofertaba abonos sexistas

FACUA Sevilla insta al diálogo para solucionar la falta de vigilancia de las sedes de la Seguridad Social

FACUA Andalucía insta a la Junta a informar con detalle de sus planes para mejorar el sistema sanitario

FACUA insta a Renfe a solucionar los problemas de su web de cambio de billetes

BBVA intentó cobrar 4.808 euros de la financiación de un contrato resuelto a los cinco días de firmarse

Endesa no va a reembolsarte 850 euros: es un fraude que sólo quiere tus datos, alerta FACUA

Detectan crustáceos no declarados en dumplings de champiñones y col china de la marca Freshasia Foods

La CNMV advierte de catorce entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

Cada retraso en la hipoteca, 39 euros: Santander devuelve a un matrimonio 772 euros de cargos abusivos

FACUA Córdoba renueva el convenio para gestionar quince puntos de información al consumidor

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