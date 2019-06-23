FACUA informa
Boletín semanal número 556
23/06/2019
Conexión Valladolid, otro festival que se suma a los denunciados por FACUA
FACUA solicita a la Mancomunidad Valles del Oso (Asturias) reparar todas las infraestructuras de la Senda
Black Is Back: ya son 12 los festivales denunciados por FACUA por impedir el acceso con comida y bebida
Ojo al cobro ilegal por no entregar el router: FACUA logra que Vodafone devuelva 120 euros a un usuario
FACUA Andalucía participa en unas jornadas organizadas por la Guardia Civil sobre fraude electrónico
FACUA Extremadura insta a Educación a hacer efectivas las mejoras de climatización de sus aulas
FACUA Euskadi denuncia al Azkena Rock por impedir el acceso con comida y bebida
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que reduzca las listas de espera para especialistas en Cabueñes
FACUA insta al Ayuntamiento de Gijón a eliminar la zona azul en lugares universitarios y hospitalarios
FACUA denuncia a Dell ante las 17 autoridades de consumo por cancelar la entrega de miles de portátiles
FACUA Andalucía critica que los Presupuestos reduzcan aún más la inversión en políticas de consumo
FACUA advierte de que la nueva ley hipotecaria beneficia excesivamente a la banca ante los impagos
FACUA Extremadura reclama que se garantice el personal suficiente en el Hospital de Don Benito-Villanueva
Sanidad ordena retirar otros dos complementos alimenticios por contener el principio activo de la Viagra
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