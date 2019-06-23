FACUA informa

Boletín semanal número 556
23/06/2019

Conexión Valladolid, otro festival que se suma a los denunciados por FACUA

FACUA solicita a la Mancomunidad Valles del Oso (Asturias) reparar todas las infraestructuras de la Senda

Black Is Back: ya son 12 los festivales denunciados por FACUA por impedir el acceso con comida y bebida

Ojo al cobro ilegal por no entregar el router: FACUA logra que Vodafone devuelva 120 euros a un usuario

FACUA Andalucía participa en unas jornadas organizadas por la Guardia Civil sobre fraude electrónico

FACUA Extremadura insta a Educación a hacer efectivas las mejoras de climatización de sus aulas

FACUA Euskadi denuncia al Azkena Rock por impedir el acceso con comida y bebida

FACUA insta a Sanidad de Asturias a que reduzca las listas de espera para especialistas en Cabueñes

FACUA insta al Ayuntamiento de Gijón a eliminar la zona azul en lugares universitarios y hospitalarios

FACUA denuncia a Dell ante las 17 autoridades de consumo por cancelar la entrega de miles de portátiles

FACUA Andalucía critica que los Presupuestos reduzcan aún más la inversión en políticas de consumo

FACUA advierte de que la nueva ley hipotecaria beneficia excesivamente a la banca ante los impagos

FACUA Extremadura reclama que se garantice el personal suficiente en el Hospital de Don Benito-Villanueva

Sanidad ordena retirar otros dos complementos alimenticios por contener el principio activo de la Viagra

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