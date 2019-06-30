FACUA informa
Boletín semanal número 557
30/06/2019
FACUA Madrid reclama al Love the Tuenti's Festival que permita la entrada de alimentos y bebidas
FACUA Madrid reclama soluciones al cierre de los ascensores del metro del Hospital de Henares
FACUA pide a Sanidad de Aragón que cubra las plazas de Pediatría en el centro de salud de Fraga (Huesca)
Tras reclamar FACUA Madrid, Ikea indemniza con 957 euros a una usuaria por dejarle 4 meses sin cocina
FACUA Córdoba pide al alcalde la creación del Consejo Municipal de Consumo
FACUA Euskadi solicita a Educación que informe de sus planes de reforma de la enseñanza para adultos
FACUA denuncia a Live Nation por impedir el acceso al Download Festival con bebida
FACUA pide al Ayuntamiento asturiano de San Martín del Rey Aurelio que repare el socavón en Blimea
FACUA Madrid exige evitar que los afectados por el aceite de colza tengan que pagar por sus medicamentos
FACUA comparte con Satse la necesidad de mejorar la seguridad en la atención sanitaria
Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter en 2019
FACUA pide una sanción para el Holika Festival de Navarra por impedir el acceso con comida y bebida
Vodafone, la compañía de telecos que peor trata a los usuarios según el 46% de los encuestados por FACUA
Ojo al alquilar un coche: Goldcar devuelve 50 euros de una penalización indebida por no llenar el tanque
Vodafone tardó seis meses en aceptar la baja de una fallecida y se negó a devolver el dinero a su familia
FACUA pide al Ayuntamiento de Siero (Asturias) una línea de autobús que conecte Castiello con Gijón
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