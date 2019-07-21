FACUA informa
Boletín semanal número 560
21/07/2019
FACUA insta a Fomento a mejorar la calidad de los servicios de la línea ferroviaria FEVE en Asturias
Gimnasios: qué derechos tienen los usuarios
FACUA Comunidad Valenciana denuncia al 4ever Valencia Fest por impedir acceder con comida y bebida
Iberia compensa con 600 euros a un socio de FACUA Sevilla que perdió un vuelo debido a un retraso
FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que se permita el pago en metálico en los espectáculos que organiza
Movistar devuelve 147 euros a un usuario del que portó la línea fija y una móvil sin su consentimiento
FACUA pide una sanción para el festival Sónar 2019 por prohibir el acceso con comida y bebida
FACUA Extremadura reclama al Ayuntamiento de Badajoz que regule los patinetes eléctricos
FACUA Córdoba ha recuperado más de 104.000 euros de afectados por el cierre de iDental
FACUA Madrid denuncia la deficiente climatización en los vagones y andenes de Metro
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de combustible de Barajas que reclamen a las aerolíneas
'Roaming' fuera de la UE: FACUA recuerda que el tope de facturación es de 60 euros
Pirata Rock Gandía: Nueva denuncia a un festival por prohibir el acceso con comida y bebida
Arbitraje de consumo, cómo resolver los conflictos con las empresas sin acudir a los tribunales
FACUA reclama que la nueva autoridad de protección del consumidor financiero tenga potestad sancionadora
El butano baja un 3,1% en julio y se sitúa en 12,78 euros
FACUA insta a la construcción y reparación de centros educativos en Oviedo y Gijón
Caixabank devuelve a un usuario 1.200 euros que le cobró por reclamaciones de descubierto durante 13 años
Los afectados por la huelga de personal de tierra de El Prat pueden pedir compensaciones, recuerda FACUA
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