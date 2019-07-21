FACUA informa

Boletín semanal número 560
21/07/2019

FACUA insta a Fomento a mejorar la calidad de los servicios de la línea ferroviaria FEVE en Asturias

Gimnasios: qué derechos tienen los usuarios

FACUA Comunidad Valenciana denuncia al 4ever Valencia Fest por impedir acceder con comida y bebida

Iberia compensa con 600 euros a un socio de FACUA Sevilla que perdió un vuelo debido a un retraso

FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que se permita el pago en metálico en los espectáculos que organiza

Movistar devuelve 147 euros a un usuario del que portó la línea fija y una móvil sin su consentimiento

FACUA pide una sanción para el festival Sónar 2019 por prohibir el acceso con comida y bebida

FACUA Extremadura reclama al Ayuntamiento de Badajoz que regule los patinetes eléctricos

FACUA Córdoba ha recuperado más de 104.000 euros de afectados por el cierre de iDental

FACUA Madrid denuncia la deficiente climatización en los vagones y andenes de Metro

FACUA aconseja a los afectados por la huelga de combustible de Barajas que reclamen a las aerolíneas

'Roaming' fuera de la UE: FACUA recuerda que el tope de facturación es de 60 euros

Pirata Rock Gandía: Nueva denuncia a un festival por prohibir el acceso con comida y bebida

Arbitraje de consumo, cómo resolver los conflictos con las empresas sin acudir a los tribunales

FACUA reclama que la nueva autoridad de protección del consumidor financiero tenga potestad sancionadora

El butano baja un 3,1% en julio y se sitúa en 12,78 euros

FACUA insta a la construcción y reparación de centros educativos en Oviedo y Gijón

Caixabank devuelve a un usuario 1.200 euros que le cobró por reclamaciones de descubierto durante 13 años

Los afectados por la huelga de personal de tierra de El Prat pueden pedir compensaciones, recuerda FACUA

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