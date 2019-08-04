FACUA informa
Boletín semanal número 562
04/08/2019
BanSabadell Vida siguió cobrando año y medio a un usuario un seguro vinculado a un préstamo ya amortizado
FACUA pide sanciones para otros cuatro festivales de música por impedir la entrada con comida y bebida
Las compañías de telecos acaparan el 24% de las denuncias en FACUA en el primer semestre de 2019
Multan a Mediaset y a Atresmedia por superar el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios
Ucauce Córdoba, denunciada por usar el logo de la Diputación en cartas a empresas en nombre de sus socios
FACUA Sevilla lamenta la respuesta de Tussam tras pedir que no baje la frecuencia de autobuses en verano
Un año después, Fomento sigue sin aclarar si multó a Ryanair por sus irregularidades en la huelga de 2018
FACUA Málaga realiza una campaña en mercadillos para contar a los usuarios cómo reclamar ante los abusos
Algunos consejos para ahorrar y hacer un consumo responsable
Compra unos muebles y el transportista los destroza: tras la acción de FACUA, Genei asume los costes
FACUA denuncia a Comapa por vender jamones polacos como si fueran de la Alpujarra de Granada
El recibo de la luz sufre una subida mensual del 3,2% en julio aunque sigue más bajo que hace un año
FACUA Sevilla ofrece formación sobre consumo responsable a migrantes en centros de acogida
FACUA Sevilla pide participación activa junto a sindicatos y vecinos en el Consejo Municipal de Comercio
Fomento confirma que los afectados por huelgas en las aerolíneas deben recibir compensaciones económicas
FACUA pide a Interior que quite el 902 del servicio de denuncias para turistas extranjeros de la Policía
Alerta de accidente por la falta de la barra de impacto del parachoques trasero del Opel Crossland X 2017
FACUA denuncia una nueva subida del paquete Orange Love ante varias autoridades autonómicas de consumo
Cuatro jornadas de huelga en Renfe: FACUA te recuerda cuáles son tus derechos
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