FACUA informa
Boletín semanal número 568
15/09/2019
Caso Magrudis: Más de 60 afectados han pedido ya a FACUA que emprenda acciones en su defensa
PSOE, PP y Ciudadanos vetan que FACUA acuda al Congreso a explicar sus datos sobre la Listeria
Alertas por listeriosis: FACUA exige controles más exhaustivos y la revisión del autocontrol
FACUA pide investigar la muerte por listeriosis de un hombre de 59 años en Madrid el 20 de agosto
FACUA insta a Sanidad de Extremadura a garantizar que el agua de Olivenza sea apta para el consumo
FACUA Córdoba denuncia a la promotora del concierto Tributo a Queen cancelado en Puente Genil
FACUA pide investigar al administrador y al gerente de Magrudis por lesiones, aborto y homicidio
FACUA alerta de un error en el portaequipajes de techo de color negro de algunos Opel Zafira C
FACUA muestra su moderada satisfacción por la decisión del abogado del TJUE sobre las hipotecas al IRPH
FACUA alerta del posible riesgo de accidente por pérdida de aceite en los Seat León
FACUA advierte de que Magrudis, su administrador y su "gerente" no tienen ningún inmueble a su nombre
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