FACUA informa
Boletín semanal número 571
06/10/2019
La empresaria condenada en costas por la Audiencia Provincial de Madrid contesta a FACUA
FACUA pide a Sanidad de Asturias que aumente el personal en Cuidados Paliativos del Hospital de Mieres
FACUA comparecerá en el Parlamento de Andalucía para hablar de la crisis de la listeriosis
FACUA alerta de la retirada del babero infantil Matvra azul y rojo de Ikea por riesgo de asfixia
Tras la denuncia de FACUA, multan a una tienda de móviles que se negó a aplicar el descuento que ofertaba
FACUA pide sancionar al festival de música Madrid Salvaje por impedir la entrada de comida y bebida
Caso iDental: FACUA pide actuaciones contra EVO Finance por quebrantamiento de medida cautelar
FACUA Madrid alerta del cierre de la clínica dental StopDent
FACUA considera irresponsable que Euskadi no aclare el origen de los huevos retirados por salmonela
El hermano del jefe de Magrudis que se jactó de la Listeria dejó la sede de su empresa hace más de 3 años
Iberdrola redujo sin ninguna justificación el descuento del bono social a un usuario vulnerable severo
Caso Magrudis: Un hermano de José Antonio Marín Ponce administra otra cárnica sin Registro Sanitario
FACUA Sevilla critica la subida del 7% en la factura del agua aprobada por Emasesa
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre consumo responsable en Elche
Los negocios de la colaboradora de Luis Pineda condenada tras sus 'fake news' acumulan multas de la AEPD
FACUA considera una irresponsabilidad que Sanidad cierre la crisis de la Listeria sin cambios legales
¿Por qué ha decidido FACUA no participar en la macrodemanda alemana contra Volkswagen?
Apagón en Tenerife: Qué pueden reclamar los afectados
Magrudis pudo distribuir unos 110.000 kilos de carne desde que comenzó a vender productos con Listeria
Cetelem amenazó con el registro de morosos a un usuario por no pagar un préstamo que ya estaba cancelado
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio