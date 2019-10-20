FACUA informa
Boletín semanal número 573
20/10/2019
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, dejará su Presidencia en marzo de 2020
Suplantan la identidad de FACUA mediante correos que dirigen a una web que descarga un troyano
La Mesa Social teme que el pacto del agua retrase los verdaderos retos de Andalucía
Medisalud vendió a un usuario un aparato terapéutico pese a saber que era perjudicial para su dolencia
FACUA Sevilla pide a Salud que solucione las graves deficiencias del Hospital San Juan de Dios
FACUA solicita la personación de 11 afectados por el brote de listeriosis provocado por Magrudis
FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Badajoz que garantice el mantenimiento del parque Pitusa
FACUA Sevilla denuncia al cine Yelmo de Lagoh por impedir entrar con comida y bebida del exterior
FACUA alerta de la posible rotura de dispositivos intrauterinos DIUs fabricados por Eurogine
Caso Magrudis: La jueza decide mantener en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
Sentencia del 'procés': Los afectados por cancelaciones pueden reclamar a las aerolíneas
Extremadura desestima el recurso de un cine de Badajoz multado por no dejar entrar con comida y bebida
FACUA Extremadura insta a Sanidad a solucionar el desabastecimiento de las farmacias de la comunidad
FACUA Euskadi pide a la Agencia Vasca del Agua que dé explicaciones sobre el vertido en el río Baias
El juez Serrano (Vox) montó un negocio para recibir 2,5 millones públicos por un proyecto que no ejecutó
"A ver si vamos a empezar a vigilarte", "mal bicho", "ladrón"... Los ataques de Vox al portavoz de FACUA
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