FACUA informa
Boletín semanal número 577
17/11/2019
FACUA Andalucía imparte 16 talleres sobre el agua y sus usos a niños de 9 y 10 años
FACUA Extremadura insta a Sanidad a garantizar los servicios mínimos durante la huelga de personal MIR
Carrera de la Mujer: FACUA denuncia el uso de la imagen de las corredoras para hacer publicidad
Madrid anula una multa a un socio de FACUA: la app de Telpark lo ubicó en una zona azul donde no estaba
Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no tomó medidas tras constatar irregularidades en Magrudis
Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
Tarragona, San Sebastián y Vitoria repiten como las ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2019
Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba
FACUA Sevilla imparte un curso sobre gestión de la economía doméstica a sus socios
Alerta fraude: un SMS simula ser de Bankia para hacerse con datos personales de los usuarios
FACUA distribuye cerca de 400.000 guías sobre comercio electrónico en los hogares de 16 capitales
FACUA Cádiz anima a los usuarios a participar en la manifestación de Algeciras por la sanidad pública
La Junta indemniza con 48.000 euros a tres socios de FACUA Málaga por pararles indebidamente una obra
FACUA reclamará y fiscalizará el cumplimiento de una larga lista de medidas sociales al futuro Gobierno
Kafkiano: Tras cambiarle un neumático defectuoso, le exigen que vuelva a pagarlo porque lo han perdido
FACUA Extremadura solicita a Sanidad la rehabilitación del centro de salud de Badajoz Los Pinos
FACUA ve irresponsable que Sanidad siga sin informar de la alerta por Listeria en los Mini Blinis de Aldi
FACUA compara las 80 tarifas de móvil con llamadas ilimitadas que ofertan 22 compañías
Movistar indemniza con 433 euros a un socio de FACUA por dejarlo 4 meses sin teléfono fijo e internet
FACUA insta a identificar la cepa de Listeria de los Mini Blinis de Aldi para que los afectados reclamen
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