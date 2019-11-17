FACUA informa

Boletín semanal número 577
17/11/2019

FACUA Andalucía imparte 16 talleres sobre el agua y sus usos a niños de 9 y 10 años

FACUA Extremadura insta a Sanidad a garantizar los servicios mínimos durante la huelga de personal MIR

Carrera de la Mujer: FACUA denuncia el uso de la imagen de las corredoras para hacer publicidad

Madrid anula una multa a un socio de FACUA: la app de Telpark lo ubicó en una zona azul donde no estaba

Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no tomó medidas tras constatar irregularidades en Magrudis

Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez

Tarragona, San Sebastián y Vitoria repiten como las ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2019

Francisco Martínez Claus, reelegido presidente de FACUA Córdoba

FACUA Sevilla imparte un curso sobre gestión de la economía doméstica a sus socios

Alerta fraude: un SMS simula ser de Bankia para hacerse con datos personales de los usuarios

FACUA distribuye cerca de 400.000 guías sobre comercio electrónico en los hogares de 16 capitales

FACUA Cádiz anima a los usuarios a participar en la manifestación de Algeciras por la sanidad pública

La Junta indemniza con 48.000 euros a tres socios de FACUA Málaga por pararles indebidamente una obra

FACUA reclamará y fiscalizará el cumplimiento de una larga lista de medidas sociales al futuro Gobierno

Kafkiano: Tras cambiarle un neumático defectuoso, le exigen que vuelva a pagarlo porque lo han perdido

FACUA Extremadura solicita a Sanidad la rehabilitación del centro de salud de Badajoz Los Pinos

FACUA ve irresponsable que Sanidad siga sin informar de la alerta por Listeria en los Mini Blinis de Aldi

FACUA compara las 80 tarifas de móvil con llamadas ilimitadas que ofertan 22 compañías

Movistar indemniza con 433 euros a un socio de FACUA por dejarlo 4 meses sin teléfono fijo e internet

FACUA insta a identificar la cepa de Listeria de los Mini Blinis de Aldi para que los afectados reclamen

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