FACUA informa

Boletín semanal número 578
24/11/2019

El Gobierno andaluz aprueba el VI Plan de Comercio pese al rechazo de las organizaciones sociales

FACUA Sevilla ofrece formación sobre el Sistema Arbitral de Consumo

FACUA Sevilla insta al Virgen del Rocío a solventar con celeridad las goteras de su quirófano de Infantil

Equipaje de mano: FACUA pide a las 17 autoridades de consumo autonómicas multas millonarias para Ryanair

FACUA Cádiz desarrolla una campaña para informar de los derechos de los usuarios de clínicas dentales

FACUA Sevilla imparte talleres sobre consumo sostenible

Tras la acción de FACUA, el Santander anula una deuda indebida de casi 120.000 euros a una usuaria

FACUA Galicia pide a la Consellería de Sanidade que mejore las condiciones de la atención primaria

FACUA Sevilla imparte talleres a niños de 9 y 10 años sobre consumo responsable

La bombona de butano sube un 4,9% en noviembre y se sitúa en 12,75 euros

FACUA Andalucía considera insuficiente el cese del gerente del Servicio Andaluz de Salud

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