FACUA informa
Boletín semanal número 578
24/11/2019
El Gobierno andaluz aprueba el VI Plan de Comercio pese al rechazo de las organizaciones sociales
FACUA Sevilla ofrece formación sobre el Sistema Arbitral de Consumo
FACUA Sevilla insta al Virgen del Rocío a solventar con celeridad las goteras de su quirófano de Infantil
Equipaje de mano: FACUA pide a las 17 autoridades de consumo autonómicas multas millonarias para Ryanair
FACUA Cádiz desarrolla una campaña para informar de los derechos de los usuarios de clínicas dentales
FACUA Sevilla imparte talleres sobre consumo sostenible
Tras la acción de FACUA, el Santander anula una deuda indebida de casi 120.000 euros a una usuaria
FACUA Galicia pide a la Consellería de Sanidade que mejore las condiciones de la atención primaria
FACUA Sevilla imparte talleres a niños de 9 y 10 años sobre consumo responsable
La bombona de butano sube un 4,9% en noviembre y se sitúa en 12,75 euros
FACUA Andalucía considera insuficiente el cese del gerente del Servicio Andaluz de Salud
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