FACUA informa
Boletín semanal número 579
01/12/2019
FACUA alerta de la presencia de proteína de soja no declarada en fiambre de cerdo de la marca Eroski
FACUA se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla sea admitido como acusación en el caso Magrudis
FACUA Granada reclama al Ayuntamiento que solvente las graves deficiencias de la estación de autobuses
FACUA Catalunya participa en una charla informativa sobre la 'tasa rosa'
FACUA Córdoba critica la inacción del Ayuntamiento en las políticas de consumo
La PDLI, FACUA, Internautas y AUI promoverán la nulidad por el Constitucional del 'Decretazo Digital'
Black Friday: Más del 80% de consumidores cree que la gran mayoría de comercios ofertan falsos descuentos
FACUA critica que el Congreso haya dado luz verde al llamado 'Decretazo digital'
Las tarifas del agua varían hasta un 1.139% según un estudio de FACUA en 53 ciudades
FACUA Euskadi pide ayudas en el transporte para los alumnos con discapacidad que cursen un segundo grado
FACUA Sevilla ofrece formación sobre los derechos de los usuarios de clínicas dentales
FACUA pide a Educación de Asturias que mejore el estado de las instalaciones del colegio Palacio Valdés
FACUA alerta de la presencia de huevo no declarado en patés de moluscos y crustáceos marca O Submarino
FACUA Euskadi pide explicaciones a AENA por la presencia de aves en las pistas del aeropuerto de Bilbao
Naturgy facturó a un usuario más de 2.000 euros de gas de una vivienda que estaba vacía
FACUA pide a los alcaldes que compitan en solidaridad y servicios públicos en vez de en luces navideñas
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