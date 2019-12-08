FACUA informa
Boletín semanal número 580
08/12/2019
FACUA alerta de la presencia de gluten no declarado en comino molido de la marca Ducros
FACUA Jaén entrega los premios de su 7º Concurso Provincial de Fotografía
Madrid, Barcelona y Guadalajara repiten como las ciudades más caras para ir al cine en fin de semana
FACUA Sevilla critica que el SAS cierre los centros de salud por las tardes en plenas Navidades
FACUA Córdoba critica que Autacor mantenga la reducción a 18 horas en sus propuestas del taxi para 2020
FACUA denuncia al parque temático navideño portugués Capital do Natal por publicidad engañosa
El directivo de FACUA Andalucía Jordi Castilla participa en una mesa redonda sobre los servicios públicos
iDental: FACUA denuncia por cuarta vez en la Audiencia el quebrantamiento de las medidas cautelares
Extremadura aprueba crear un reglamento del agua para garantizar su calidad e igualar tarifas
FACUA Catalunya imparte una charla sobre consumo responsable y desarrollo sostenible
FACUA denuncia a Fnac por no entregar miles de móviles con la excusa de un "error informático"
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