FACUA informa

Boletín semanal número 580
08/12/2019

FACUA alerta de la presencia de gluten no declarado en comino molido de la marca Ducros

FACUA Jaén entrega los premios de su 7º Concurso Provincial de Fotografía

Madrid, Barcelona y Guadalajara repiten como las ciudades más caras para ir al cine en fin de semana

FACUA Sevilla critica que el SAS cierre los centros de salud por las tardes en plenas Navidades

FACUA Córdoba critica que Autacor mantenga la reducción a 18 horas en sus propuestas del taxi para 2020

FACUA denuncia al parque temático navideño portugués Capital do Natal por publicidad engañosa

El directivo de FACUA Andalucía Jordi Castilla participa en una mesa redonda sobre los servicios públicos

iDental: FACUA denuncia por cuarta vez en la Audiencia el quebrantamiento de las medidas cautelares

Extremadura aprueba crear un reglamento del agua para garantizar su calidad e igualar tarifas

FACUA Catalunya imparte una charla sobre consumo responsable y desarrollo sostenible

FACUA denuncia a Fnac por no entregar miles de móviles con la excusa de un "error informático"

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