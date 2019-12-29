FACUA informa
Boletín semanal número 583
29/12/2019
FACUA Granada critica que la Junta quiera mantener el modelo de consorcio para el Parque de las Ciencias
Conoce tus derechos en la contratación de telefonía fija, móvil e internet
FACUA pide que se publiquen las empresas de Salamanca y Sevilla que cortaban jamón sin control sanitario
Tras la denuncia de FACUA, la Junta dice que es "ilegal" que los cines impidan entrar con bebida y comida
FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento un año más sólo recoja las propuestas de Autacor para el taxi
FACUA considera inaceptable que el Gobierno oculte a los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio