FACUA informa

Boletín semanal número 583
29/12/2019

FACUA Granada critica que la Junta quiera mantener el modelo de consorcio para el Parque de las Ciencias

Conoce tus derechos en la contratación de telefonía fija, móvil e internet

FACUA pide que se publiquen las empresas de Salamanca y Sevilla que cortaban jamón sin control sanitario

Tras la denuncia de FACUA, la Junta dice que es "ilegal" que los cines impidan entrar con bebida y comida

FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento un año más sólo recoja las propuestas de Autacor para el taxi

FACUA considera inaceptable que el Gobierno oculte a los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual

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