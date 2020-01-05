FACUA informa
Boletín semanal número 584
05/01/2020
Brasil multa con 1,6 millones de dólares a Facebook por la filtración de datos de usuarios
El 35% de los juguetes tienen precios idénticos en las seis grandes superficies analizadas por FACUA
La factura de la luz del usuario medio se situó en 2019 en 854 euros, un 61,3% más cara que hace 15 años
Más de 1.600 socios de FACUA presentan demandas contra Volkswagen en Alemania por el 'dieselgate'
FACUA insta a las autoridades a hacer inspecciones más exhaustivas en las fiestas de fin de año
El 65% de los consumidores desconocen qué plazo tienen para devolver un producto comprado 'online'
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio