FACUA informa

Boletín semanal número 584
05/01/2020

Brasil multa con 1,6 millones de dólares a Facebook por la filtración de datos de usuarios

El 35% de los juguetes tienen precios idénticos en las seis grandes superficies analizadas por FACUA

La factura de la luz del usuario medio se situó en 2019 en 854 euros, un 61,3% más cara que hace 15 años

Más de 1.600 socios de FACUA presentan demandas contra Volkswagen en Alemania por el 'dieselgate'

FACUA insta a las autoridades a hacer inspecciones más exhaustivas en las fiestas de fin de año

El 65% de los consumidores desconocen qué plazo tienen para devolver un producto comprado 'online'

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