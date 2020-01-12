FACUA informa
Boletín semanal número 585
12/01/2020
FACUA alerta de la alta presencia de aluminio en cazuelas de barro vendidas por las tiendas TEDi
FACUA lanza una campaña publicitaria contra los fraudes de las telecos en las ocho capitales andaluzas
Tras la acción de FACUA, Bankia devuelve 492 euros a una usuaria que fue víctima de 'phishing'
FACUA Sevilla insta a los heridos por la cabalgata de Reyes de Utrera a reclamar indemnizaciones
FACUA alerta: las tarifas eléctricas del mercado libre, hasta un 64% más caras que la semirregulada PVPC
Sanidad amplía la alerta del turrón de almendras Vicens a otras marcas a las que distribuye
FACUA Comunidad Valenciana edita varias guías sobre derechos de los usuarios en distintos sectores
FACUA espera que el nuevo Ministerio de Consumo asuma el reto de frenar la avalancha de fraudes masivos
La aseguradora Metlife negó la cobertura por fractura a un usuario al considerar que no era "complicada"
Tras denunciar FACUA, aperciben a Embutidos Artesanos Zúñiga por no incluir el peso neto en sus envases
FACUA alerta de un fallo en las sillas portabebés 100 Bclip marca Btwin de Decathlon
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