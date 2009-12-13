FACUA informa
Boletín semanal número 59
13/12/2009
FACUA Cádiz vuelve a reclamar una revisión profunda del Área de Urbanismo del Ayuntamiento
FACUA Madrid critica la desproporcionada subida del 21,6% del metrobús aprobada para 2010
FACUA Córdoba instará a hacer públicos los datos de inspecciones de cotillones
FACUA edita una guía sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo
Fiat llama a revisión a 500.000 unidades de su modelo Grande Punto en Europa
FACUA denuncia varios modelos de lanzadores de confeti por riesgo de lesiones
FACUA Sevilla apoya la movilización de UGT y CCOO por la búsqueda de soluciones para salir de la crisis
FACUA Andalucía edita el libro 'Tus derechos como consumidor'
FACUA Córdoba demanda un control más rígido y contundente para las fiestas de fin de año
FACUA Cádiz reclama que el recorrido del tranvía circunvale el casco histórico de la capital gaditana
FACUA Cádiz recomienda no caer en el consumismo en las fiestas navideñas como método de combatir la crisis
Audi, BP, EasyJet y Microsoft reciben los Premios a las Malas Empresas de Consumers International
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