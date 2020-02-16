FACUA informa
Boletín semanal número 590
16/02/2020
La Junta Directiva de FACUA propone a Olga Ruiz como candidata a la Presidencia
La Mesa Social del Agua critica que el Pacto Andaluz de la Junta incumple las garantías jurídicas mínimas
FACUA reclama al Servicio de Salud asturiano que explique por qué dejó de financiar algunos medicamentos
Tras 5 meses, una usuaria logra con FACUA que ING le devuelva 300 euros que un cajero nunca le entregó
FACUA Catalunya se suma a la Coordinadora de Entidades de Tarragona
Afectados por el cierre de la clínica Fisiocórpore acuden a FACUA Sevilla para ser asesorados
FACUA alerta del riesgo de lesiones por un fallo en el airbag frontal del acompañante del Seat Exeo 3R
A petición de FACUA, el juez insta a la CNMC a calcular el impacto del fraude de Iberdrola en 2013
Las compañías de telecomunicaciones protagonizaron 1 de cada 4 denuncias de los usuarios en FACUA en 2019
La secretaria general y el vicepresidente de FACUA se reúnen con el ministro de Consumo
TEDi actualiza la alerta de sus cazuelas de barro con altos niveles de aluminio
FACUA insta a Infraestructuras de Asturias a solventar las deficiencias de las carreteras AS-328 y AS-329
La Junta de Andalucía silenció una multa que hizo que Twitter modificase dos de sus condiciones legales
FACUA Sevilla insta a Metro de Sevilla a compensar a los afectados por las averías ocurridas en enero
FACUA pide a Fomento de Asturias que garantice la circulación por el carril bici de Gijón
Tras la acción de FACUA, AXA indemniza con 326 euros a un usuario por un accidente en un taxi
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